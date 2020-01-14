Андрей Турчак изучит обоснованность переезда думы Екатеринбурга в ЦУМ

Руководитель Генсовета «Единой России» Андрей Турчак взял под личный контроль ситуацию в думе Екатеринбурга. Такое решение руководитель партии принял после изучения письма за подписью председателя думской комиссии по местному самоуправлению Алексея Вихарева.
В письме Вихарев сообщил о расхождении взглядов внутри фракции «ЕР» по вопросам о переезде в 2020 году гордумы в новые помещения в здании Центрального универмага (ЦУМа) и увеличении расходов думы на СМИ.
Затраты на выкуп новых помещений для думы и их ремонт уже составили порядка 300-400 миллионов рублей. В ноябре 2019 года было принято решение о закупке мебели для депутатов еще на 21 миллион рублей. Вихарев уверен, что переезд думы «никоим образом не послужит популяризации деятельности представительного органа и депутатов в глазах населения города».
Глава комиссии уточнил, что в декабре 2019 года часть думских единороссов предложили перераспределить около 12 миллионов рублей, заложенные в смету думы на 2020 год, на ремонт детских садов и школ. Вице-спикер Виктор Тестов и его команда заняли другую позицию. Они настаивают на направлении этой суммы на «медийную раскрутку думы в глазах городской общественности».
По словам Вихарева, недавно ему позвонил помощник Андрея Турчака. Он сообщил, что Турчак взял ситуацию под личный контроль. Помощник руководителя генсовета поинтересовался, как относятся к переезду представители областной власти и попросил Вихарева дать оценку работе регионального отделения «ЕР». Председатель комиссии предложил выяснить позицию областной власти у ее представителей. Работу партотделения он охарактеризовал следующими словами: «Потомки нашей работы не забудут».
В разговоре с «URA.RU» секретарь свердловского отделения «ЕР» Виктор Шептий отметил, что знаком с письмом Вихарева. «Партия держит на контроле все вопросы, связанные с обсуждением бюджетных процессов в городской думе», — сказал он.
Как писало «URA.RU», в январе депутаты гордумы Екатеринбурга намерены провести собрание, на котором решится, на что будут потрачены 29,219 миллиона рублей, изначально заложенные на освещение работы депутатов в СМИ и переезд гордумы.