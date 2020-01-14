Курганские мусульмане подозревают имама в появлении запрещенной литературы

В Кургане мусульмане опасаются брать литературу с печатью местной организации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В мусульманских диаспорах в Кургане нашли экстремистскую литературу, заверенную печатью местной религиозной организации. Верующие подозревают, что к этому причастен председатель Курганской организации мусульман имам Зиедали Мизробов. Об этом «URA.RU» рассказали обеспокоенные курганцы.

«Мы верим в законность, если видим на книге печать Курганской организации мусульман. Но теперь обнаруживается запрещенная литература с такой печатью», — поделился один из курганских верующих из организации «Узбекская культура «Замандаш».

Другой курганец пояснил, что экстремистская литература с печатью организации, председателем которой является Зиедали Мизробов, уже обнаруживалась ранее. «Экстремистские книги находили в курганских колониях. Там сидят люди, преступившие закон. Надо внимательно к этому отнестись», — считает представитель мусульман.

В областном УФСИН информацию подтвердили. «В 2017 году в колонии №2 была выявлена книга, состоящая в списке экстремистских материалов. На издании стоял штамп о проверке, принадлежащий Зиедали Мизробову», — уточнили в пресс-службе ведомства. Также там сказали, что после находки Мизробова исключили из состава общественного совета УФСИН.

«Меня никто не исключил из совета, я могу войти туда в любое время, потому что у нас организация, которая построила мечети», — заявил в разговоре с «URA.RU» сам Мизробов. С его слов, найденная книга была проверена прежним имамом Рафаилом Галиуллиным (ныне покойным). «Я не могу отвечать за кого-то», — сказал Мизробов. По поводу книг в узбекской диаспоре имам уточнил, что «Замандаш» является другой общественной организацией, за литературу которой он не отвечает.

Ранее «URA.RU» писало, что курганские мусульмане недовольны уходом имама Рустем Джураев, назначенного Духовным управлением Республики Татарстан, чье место и занял Зиедали Мизробов.