Среди курганских мусульман намечается раскол

В курганской мечети безвластие Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курганские мусульмане возмущаются решениями председателя общества мусульман Зиедали Мизробова. Увольнение имама и недостроенная мечеть тревожат верующих. О своих переживаниях мусульмане рассказали «URA.RU».

«Рустем Джураев стал четвертым уволенным имамом из Татарстана. Он обучал традиционному для России ханафитскому мазхабу, пользовался уважением», — рассказали верующие. Они пояснили, что на последнем собрании большинство хотело оставить Джураева, но Мизробов уволил его. Обещанную зарплату до сих пор не выплатили. А недостроенная мечеть стала местом сбора гастербайтеров, откуда они уезжают на стройки.

Сейчас Духовное управление Республики Татарстан планирует направить нового имама, но мусульмане опасаются, что и он долго не задержится. Беспокойство вызывает смена состава правления мечети. «Исключены представители коренных народов Зауралья. Включены представители кавказского и среднеазиатского регионов. Курганская городская религиозная организация в настоящее время не входит ни в один муфтият (духовное управление)», — поделились прихожане. Другие беспокоятся: «Не известно по какому мазхабу (мусульманской правовой школе) проводятся обряды, о чем говорится на хутбах (проповедях). И что там будет за литература».

Зиедали Мизробов прокомментировал «URA.RU», что Рустем Джураев трудовой договор не подписывал, уволить его не могли, как и выплатить зарплату. «Он приходил к 12:00 и хотел только давать уроки, а не читать молитвы», — добавил председателя общества мусульман. По составу правления Мизробов объяснил: «Вместо трех человек от каждой диаспоры, мы включили по одному, чтобы собирался кворум. Те, кто не согласился, сам вышел».