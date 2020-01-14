В России может исчезнуть коньяк

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Производители опасаются, что из-за техрегламента ЕАЭС спрос на коньяк упадетФото: Александр Мамаев © URA.RU

В следующем году из магазинов может исчезнуть коньяк. Согласно новому техрегламенту Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, у этого напитка появится новое определение.

«Будет использоваться термин: „крепкий напиток из дистиллята винного для бренди (коньяк)“», — пишут «Известия», ссылаясь на замечания рабочей группы при Росалкогольрегулировании, которые были направлены в Минфин РФ. Производители спиртного опасаются, что это определение придется писать на бутылках. По их мнению, это может запутать потребителя.

Смена определения приведет к дополнительным расходам, а значит, увеличит стоимость алкогольного напитка. По словам бизнесменов, им придется разрабатывать новый дизайн для этикеток и проводить маркетинговые исследования. Изготовители высказались за изменение техрегламента и просят оставить название «коньяк». Кроме того, они хотят добавить в документ новые категории: «коньяк трехлетний», «коньяк четырехлетний», «коллекционный», «очень старый» и другие виды напитка.

Ранее сообщалось, что минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, как водка и коньяк, увеличатся с начала 2020 года в России, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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