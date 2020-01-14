13 января 2020

На Урале при обыске у начальника ГИБДД нашли незарегистрированный пистолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, оружие, экспонат, пистолет тт
Полицейский утверждает, что нашел оружиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

При обыске дома у начальника ГИБДД города Сухой Лог (Свердловская область) Константина Калугина нашли незарегистрированный пистолет. Обыск был проведен в рамках уголовного дела, которое расследуется в СК.

«Были проведены обыски у начальника ГИБДД Константина Калугина и у его подчиненного. При этом в квартире Калугина нашли незарегистрированный пистолет. Он раньше служил в ОМОНе, бывал в командировках в Чечне. Возможно, он привез оружие оттуда», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в СК расследуется уголовное дело, по которому Калугин проходит пока подозреваемым. По версии следственных органов, коммерсант попался с серьезным перевесом груза. Собственник обратился за помощью к начальнику ГИБДД Калугину, якобы пообещав ему за содействие стройматериалы. «Калугин, предположительно, дал команду своему подчиненному Артему Пермикину прекратить дело. Когда начальник ГИБДД пошел за стройматериалами, его уже ждала засада», — рассказал «URA.RU» инсайдер.

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«В обстоятельствах истории, о которой идет речь, разбираются наши коллеги из регионального СК, именно у них в производстве находится уголовное дело. Обыск проводили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности главка, ФСБ и СК. Владелец ствола сообщил, что нашел его много лет назад, когда еще работал участковым уполномоченным. Насколько эти слова соответствуют действительности, предстоит разобраться в ходе проверки. На данном этапе рано делать однозначные выводы. Если вина сотрудников ГИБДД найдет свое подтверждение, мы обязательно проинформируем общественность о мерах реагирования», — заявил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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