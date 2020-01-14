Губернатор Текслер отправил своего зама встречаться со зрителями, недовольными скандальным шоу

Алексей Текслер проводит проверку по жалобам родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера его заместитель Вадим Евдокимов встретится представителями инициативной группы зрителей. Они недовольны шоу «Снежная королева», которое проходило в новогодние каникулы в Челябинске под эгидой минспорта региона. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства области, такое решение Текслер принял по итогам заседания 14 января.

«Вызывает огромное сожаление то, что на фоне более 300 новогодних мероприятий, проведенных на высоком уровне, это событие омрачило праздничное настроение людей, — сообщили в пресс-службе. — Факт наличия на печатной продукции — афишах, билетах — герба региона и надписи „при поддержке правительства“, а также участие должностных лиц в организации и проведении мероприятия стали фактом служебной проверки. Ее результаты мы сообщим дополнительно».

Шоу шло на ледовой арене «Трактор». Юным спортсменам и отличникам по всей области раздавали бесплатные билеты, остальные билеты запустили в продажу, по цене в 1,5 тыс. рублей. Зрители были недовольны, уровень шоу, по их мнению, был очень низким. Кроме того, оно, по мнению уральцев, не предназначено для детей. Тем, кто сопровождал детей, получивших бесплатные пригласительные, приходилось покупать билеты, а без взрослых школьников не пускали. Родители пожаловались губернатору.

13 января организатор шоу, компания FIZICA, официально ответила на претензии. «Организатор оставляет право на ответные исковые и иные заявления в адрес граждан, занимающихся дезинформацией и клеветой. Выражаем сожаление, что содержание мероприятия пришлось вам не по вкусу», говорится в документе за подписью бизнесмена Алексея Суслопарова.