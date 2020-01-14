Испанский журналист выпал из окна восьмого этажа в Москве и разбился насмерть

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По данным СМИ, мужчина жаловался на депрессиюФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 14 января в Москве из окна восьмого этажа выпал испанский журналист Антонио Мануэль Санчес Регаладо, работавший в российском информационном агентстве Sputnik. От полученных травм мужчина скончался на месте. Данную информацию подтвердил гендиректор издания Дмитрий Киселев.

«Регаладо работал в редакции Sputnik по испанскому направлению. Это большая трагедия. Мы поможем его близким», — цитирует Киселева «Ридус». Как уточняет портал, тело 40-летнего гражданина Испании обнаружили прохожие. По факту гибели иностранца начата проверка, выясняются причины произошедшего.

Сообщается, что в квартире журналист проживал вместе с супругой. По словам жены погибшего, в последнее время у него была депрессия, незадолго до гибели мужчина вызывал врачей, жалуясь на спутанность сознания, передает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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