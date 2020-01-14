Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему обнулила финансирование второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга продлила муниципальную программу развития метрополитена по 2021 год, но на проектирование второй ветки метро, согласно постановлению главы города Александра Высокинского, опубликованного в газете «Екатеринбургский вестник» (печатное издание, публикующее нормативные акты мэрии) чиновники не заложили ни копейки. В графах «бюджет города», «областной бюджет» и «федеральный бюджет» стоит ноль. Такая же сумма — и в плановых расходах на текущий год.
Комментировать ситуацию с нулевым финансированием журналисту «URA.RU» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга отказались. Ранее Высокинский пояснял, что строчка «на проектирование» в программе нужна для того, чтобы в случае появления средств, изменения можно было быстрее внести. В постановлении есть соответствующая пометка, что расходы на предпроектные работы могут быть «уточнены при утверждении бюджетов», что говорит о том, что регион ждет вливаний из Москвы. Строительство пяти станций, которые соединят микрорайоны ЖБИ и ВИЗ, оценивается более чем в 80 млрд. рублей.
С просьбой оказать содействие сегодня, 14 января, к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратились представители Свердловского отделения партии «Родина». Они уточнили, что проект строительства второй ветки метро поднимался на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства тогда заявил, что «реализация подобных проектов должна осуществляться при федеральной поддержке».
Изначально власти анонсировали проектирование второй линии подземки к юбилею города в 2023 году. В 2019 году на эти цели в Екатеринбурге было выделено 250 миллионов рублей.