13 января 2020

Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему обнулила финансирование второй ветки метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Утро в Екатеринбурге. Рассветное небо и метро, общественный транспорт, пассажиры, час пик, метрополитен, метро, проспект космонавтов
На проектирование второй ветки метро в столице Урала чиновники заложили 0 рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга продлила муниципальную программу развития метрополитена по 2021 год, но на проектирование второй ветки метро, согласно постановлению главы города Александра Высокинского, опубликованного в газете «Екатеринбургский вестник» (печатное издание, публикующее нормативные акты мэрии) чиновники не заложили ни копейки. В графах «бюджет города», «областной бюджет» и «федеральный бюджет» стоит ноль. Такая же сумма — и в плановых расходах на текущий год.

Комментировать ситуацию с нулевым финансированием журналисту «URA.RU» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга отказались. Ранее Высокинский пояснял, что строчка «на проектирование» в программе нужна для того, чтобы в случае появления средств, изменения можно было быстрее внести. В постановлении есть соответствующая пометка, что расходы на предпроектные работы могут быть «уточнены при утверждении бюджетов», что говорит о том, что регион ждет вливаний из Москвы. Строительство пяти станций, которые соединят микрорайоны ЖБИ и ВИЗ, оценивается более чем в 80 млрд. рублей.

С просьбой оказать содействие сегодня, 14 января, к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратились представители Свердловского отделения партии «Родина». Они уточнили, что проект строительства второй ветки метро поднимался на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства тогда заявил, что «реализация подобных проектов должна осуществляться при федеральной поддержке».

Изначально власти анонсировали проектирование второй линии подземки к юбилею города в 2023 году. В 2019 году на эти цели в Екатеринбурге было выделено 250 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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