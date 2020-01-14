Глава пермских единоросов решил сменить гордуму на краевой парламент

Вячеслав Григорьев собирается принять участие в довыборах депутата законодательного собрания Пермского края по округу № 2 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Секретарь пермского регионального отделения партии «Единая Россия» — депутат городской думы Вячеслав Григорьев будет бороться за депутатский мандат краевого парламента. Об этом он сам рассказал корреспонденту «URA.RU», пояснив, что будет сначала участвовать в партийном праймериз.

«Я подал заявление на участие в предварительном голосовании по второму округу. Сейчас документы проверяют и в течение пяти дней состоится оргкомитет», — заявил «URA.RU» Григорьев. Он пояснил, что будет участвовать 26 января в праймериз «Единой России» и в случае победы будет выдвинут кандидатом в депутаты законодательного собрания Пермского края.

Принять участие в праймериз может беспартийный или член партии «Единая Россия». Заявки от возможных кандидатов на участие в предварительном голосовании принимаются до 19 января. После этого будут сформирован список кандидатов. Предварительное голосование будет проходить по «первой модели», следовательно, поддержать кандидата может любой человек, проживающий на территории избирательного округа. Места для голосования пока не определены.

При этом краевая избирательная комиссия пока не объявила о проведении довыборов по округу № 2, который стал свободным в связи с осуждением и заключением под стражу экс-депутата Егора Заворохина. Ожидается, что выборы могут пройти в конце апреля или начале мая 2020 года.