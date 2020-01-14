В Челябинской области забеременела 14-летняя школьница

Внешне трехмесячная беременность была незаметной (фото из архива) Фото: depositphotos.com

Челябинские следователи ищут молодого человека, от которого забеременела 14-летняя девочка в Красноармейском районе. О беременности стало известно после планового медицинского осмотра, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах.

«Как показало обследование, девочка находилась на третьем месяце беременности. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 134 УК (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, лицом, достигшим 18 лет). По предварительным данным, речь об изнасиловании не идет», — рассказал собеседник.

В следственном управлении СКР по региону оперативный комментарий получить не удалось. Министр социальных отношений Ирина Буторина пообещала «URA.RU» прокомментировать ситуацию позднее.