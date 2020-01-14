Следователи признали журналиста Голунова потерпевшим

Корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом самому Голунову сообщил следователь СК.
«Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10 утра придти на допрос в Следственный комитет», — написал Голунов в своем telegram-канале. Допрос состоится 20 января.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «В» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий„против сотрудников полиции, проводивших задержание Ивана Голунова. Корреспондента и автора ряда расследований в отношении известных лиц задержали 7 июня по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. После этого большое количество журналистов, знаменитостей и СМИ высказывались в его поддержку.