Роботов для обучения студентов приобрел Пермский медицинский университет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пермском вузе студентов начнут обучать роботы. Об этом «URA.RU» рассказали в пермском государственном медицинском университете (ПГМУ им академика Вагнера), который приобрел двух роботов (диагноста и пациента). Подобная практика обучения студентов в России применяется впервые, рассказал агентству проректор по информационным технологиям и информационному развитию ПГМУ Андрей Байдаров.

«К примеру, робот-андроид выступает в роли пациента с определенным заболеванием. В него закладываются различные сценарии, с которыми студенты могут столкнуться в реальной жизни. Это позволяет увидеть, что не так делает или говорит студент (выпускник) вуза: не поздоровался ли с пациентом, или грубо ему ответил. Робот будет оценивать процесс общения и отправлять на электронную почту преподавателю», — пояснил Байдаров.

По словам проректора вуза, это позволит анализировать и контролировать процесс обучения дистанционно и повысит качество образования в университете. В первую очередь роботы обучат студентов педиатрического факультета и лечебного дела. Подобный робототехнический комплекс появится в ближайшем будущем и у студентов факультета стоматологии.

Байдаров уточнил, что роботы обошлись вузу почти в 4 млн рублей. ПГМУ купил их у пермской компании Promot. Возможности роботов вуз продемонстрирует на выставке «Образование и карьера», которая пройдет на Пермской ярмарке с 16 по 19 января. «URA.RU» писало, что в Перми начали серийно выпускать роботов с внешностью человека. Они способы копировать эмоции человека, поддерживать разговор и отвечать на различные вопросы.

Человекоподобный робот-пациент обучит студентов ПГМУ им академика Вагнера Фото предоставлено Андреем Байдаровым