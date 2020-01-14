В Германии раскрыли секрет успеха России во внешней политике

Москва является центром дипломатии на Ближнем Востоке, считают немцы Фото: Анна Майорова © URA.RU

С успехами России по проводимой политике на Ближнем Востоке на настоящий момент не может сравниться ни одно государство. Такое мнение выразило немецкое издание Deutschlandfunk, назвав Москву центром разрешения кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автор статьи перечислил ряд мероприятий, в которых принял участие президент России Владимир Путин, которые, по мнению автора, способствовали укреплению российских позиций на Ближнем Востоке. «Владимир Путин съездил в Дамаск и Стамбул, поддерживает хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, переговорил по телефону с Римом и Парижем, а в Москве глава правительства Ливии и его главный противник приняли участие в переговорах о заключении перемирия», — приводит РИА «Новости» строки из статьи немецкого издания.

В немецком издании также отмечают, что подобные успехи обусловлены тем, что Москва заполняет собой вакуум власти в регионе, что позволяет России наращивать свое влияние без особых затрат.

Также Deutschlandfunk пишет, что Россия создает на Ближнем Востоке те условия, по которым начинают играть и другие государства, в частности, Германия. Период успешной внешней политики России в этом регионе продлится еще долго, уверен автор материала.