Водители ХМАО уходят в «Яндекс.Такси», несмотря на протесты

Бастующие водители только повысили спрос на услуги, на чем заработали их коллеги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на протесты водителей «Яндекс.Такси» в Сургуте и обещания со стороны водителей Нижневартовска устроить аналогичную акцию, в частных таксомоторных компаниях наблюдается дефицит таксистов. Об этом «URA.RU» рассказал владелец старейшей службы такси Нижневартовска, пожелавший остаться анонимным.

«Федералы (речь о „Яндекс.Такси“ — прим. ред.) предлагают сложную систему оплаты, гарантирующую некую фиксированную сумму, которую получит водитель, если отработал норму поездок. Неважно, сколько он заработал на извозе — две тысячи рублей за день или десять. По итогам месяца, если водитель работал много, то он и получит немало. Мы так платить не можем, поэтому от нас уходят», — объяснил «URA.RU» директор службы такси Дмитрий. По словам бизнесмена, из-за этой системы доплат поначалу «Яндекс.Такси» даже работал себе в убыток, чтобы набрать штат водителей-партнеров.

Узнать официальную позицию по этому вопросу в «Яндекс.Такси» пока не удалось. Инсайдер из числа осведомленных сотрудников компании в беседе с журналистом «URA.RU» заявил, что она никогда не работала в убыток. А экономить удается за счет одновременного приема большого количества заявок и интеллектуальной системы их распределения.

Ранее «URA.RU» писало, что некоторые водители «Яндекс.Такси» из Сургута пытались парализовать работу службы, выступая против повышения стоимости рабочей смены, но протесты не привели к ожидаемому водителями результату. Наоборот: дефицит таксистов создал повышенный спрос, на котором заработали водители, все-таки вышедшие на линию.