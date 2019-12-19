В Югре водители собираются парализовать работу Яндекс.Такси

Сургутские водители возмущены тарифной политикой Яндекс. Такси Фото: Илья Московец © URA.RU

Сургутские водители намерены 20 декабря устроить массовый бойкот сервису Яндекс.Такси и не выходить на линию. Об этом «URA.RU» сообщил один из организаторов акции.

«Яндекс.Такси собирается поднять стоимость рабочей смены для водителей. Сейчас я плачу 500 рублей за 12 часов, а эту стоимость повысят до 600 с лишним. Кроме того, после Нового года ожидается повышение комиссии, которую берет агрегатор за каждую поездку. В итоге работать вообще становится невыгодно. Поэтому мы и устраиваем акцию протеста», — объяснил ситуацию один из организаторов мероприятия.

По его словам, таксистам предлагается в пятницу не выходить на линию после семи утра. По предварительной оценке, в акции могут принять участие несколько сотен водителей такси. «С утра у сургутян могут возникнуть проблемы с вызовом машины», — также добавил участник бойкота.

Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу сервиса «Яндекс.Такси». На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее «URA.RU» уже сообщало об акциях протеста, которые устраивали водители в других уральских регионах. В Тюмени водители собираются продолжить забастовку из-за новых тарифов в новогоднюю ночь.