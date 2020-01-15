Гидрометцентр ответил депутату, заявившему о применении США климатического оружия

За теплую зиму нужно «благодарить» циклон из Атлантики Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Гидрометцентре оценили слова депутата Госдумы Алексея Журавлёва о применении США климатического оружия. На самом деле погоду над страной создают воздушные массы из Атлантики, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

По мнению синоптика к заявлению депутата стоит отнестись с иронией. «[Возможность применение США климатического оружия] это несерьёзно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет», — указал Вильфанд.

По словам синоптика, зимой воздух, который который сформировался над Атлантикой, всегда теплее, чем над континентом, поэтому в стране и такая теплая зима.

Ранее Журавлев заявил, что причиной аномально теплой зимы в России может быть американское климатическое оружие. По предположению народного избранника, США проводят испытания данный технологий, несмотря на международные запреты. «Они делают это как исследование, но применяют в качестве оружия», — говорит депутат.