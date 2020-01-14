Депутат Госдумы объяснил аномально теплую зиму в России климатическим оружием США

Причиной аномально теплой зимы в России может быть американское климатическое оружие. Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.
«Я не исключаю [эту возможность]», — сказал парламентарий в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, США в передовых технологиях сегодня использует «все, что только можно». Глобальные изменения климата депутат назвал неслучайными. Он уточняет, что климатическое оружие влияет на весь мир, но сильнее всего от этого страдает Россия.
По словам Журавлева, американцы проводят испытания данный технологий, несмотря на международные запреты. «Они делают это как исследование, но применяют в качестве оружия», — говорит депутат.
Ранее синоптики пообещали, что нынешняя весна в России будет на несколько градусов теплее, чем обычно. Климатолог Андрей Киселев объяснил более ощутимое, чем в других странах, изменение климата в России ее расположением в климатическом поясе, где суши больше, чем воды.