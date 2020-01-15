В Тюмени в серьезном ДТП пострадали семь человек

Маршрутка врезалась в столб, уходя от столкновения с другой машиной Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени пассажиры маршрутки пострадали в серьезном ДТП. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе областного ГИБДД. Информацию подтвердили в департаменте здравоохранения.

«15 января около 9 часов маршрутное такси с пассажирами врезалось в столб возле Профсоюзного моста. Вероятно, маршрутка изменила траекторию движения, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Оба водителя были трезвыми. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщила агентству руководитель пресс-службы УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

В департаменте здравоохранения уточнили точное число человек, которые обратились за медицинской помощью. «В больницы города после аварии доставлены семь человек. Люди получают всю необходимую медицинскую помощь. Степень тяжести травм устанавливается», — пояснила «URA.RU» пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.