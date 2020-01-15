После угроз близким екатеринбургского депутата заведено уголовное дело

Возбуждено дело по статье «угроза убийством» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полицейские Екатеринбурга завели уголовное дело по фактам угроз, поступивших в адрес близких депутата екатеринбургской гордумы Константина Киселева. Об этом «URA.RU» сообщил сам депутат. О возбуждении дела говорится в ответе на запрос депутата Госдумы в адрес Генпрокуратуры РФ и прокуратуры Свердловской области.

«По результатам доследственной проверки отделом дознания ОП №11 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ», — говорится в документе, который процитировал депутат.

Речь идет о звонках и SMS в адрес помощницы Киселева Натальи Зыряновой, а также супруги депутата Натальи Абакумовой и ее мамы, поступивших в ноябре 2019 года. В частности, как рассказывал «URA.RU» Киселев, его теща получила сообщение с текстом: »«С***а, бери дочь и беги. Мы в***м тебя за храм».

Депутат заявляет, что ему не совсем понятна реакция полицейских на факты угроз. «В полиции мне говорили, что возбуждены два дела: по части 1 статьи 119 УК РФ в связи с угрозами помощнице и по части 2 этой же статьи — по факту угроз моим близким, — пояснил „URA.RU“ Киселев. — Информацию по части 1 статьи 119 я вижу, а по части 2-й буду писать обращения, чтобы угрозы в адрес моих родных тоже получили оценку».

Депутат Киселев считался одним из лидеров протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге. Он не раз публично озвучивал свою позицию против застройки участка и входил в рабочую группу по решению конфликта, координируя действия защитников сквера на заседаниях.

В УМВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать расследование угроз в адрес окружения депутата — к моменту публикации ответ не поступил.