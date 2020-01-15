Почти 70% тюменцев недовольны своим уровнем жизни

Чаще всего на уровень зарплаты жалуются тюменские медики и фармацевты Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Уровнем своей зарплаты недовольны 69% жителей Тюменской области. Такие данные «URA.RU» сообщили в компании HeadHunter-Урал. Чаще всего на уровень доходов жалуются медики и фармацевты.

Среди других недовольных — представители сферы безопасности, а также искусства и медиа. «Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей, специалистов по недвижимости и юристов», — рассказала глава пресс-службы рекрутингового агентства Анна Осипова.

Больше половины тюменцев признались, что им самим приходилось инициировать разговор с руководством о повышении зарплаты. При этом 33% жителей области уверены, что оплата их труда должна увеличиваться ежегодно вне зависимости от профессиональных результатов.