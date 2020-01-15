14 января 2020
13 января 2020

Почти 70% тюменцев недовольны своим уровнем жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг работников бюджетных организации за достойную зарплату. Сургут, митинг, достойная зарплата
Чаще всего на уровень зарплаты жалуются тюменские медики и фармацевтыФото: Алексей Андронов © URA.RU

Уровнем своей зарплаты недовольны 69% жителей Тюменской области. Такие данные «URA.RU» сообщили в компании HeadHunter-Урал. Чаще всего на уровень доходов жалуются медики и фармацевты.

Среди других недовольных — представители сферы безопасности, а также искусства и медиа. «Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей, специалистов по недвижимости и юристов», — рассказала глава пресс-службы рекрутингового агентства Анна Осипова.

Больше половины тюменцев признались, что им самим приходилось инициировать разговор с руководством о повышении зарплаты. При этом 33% жителей области уверены, что оплата их труда должна увеличиваться ежегодно вне зависимости от профессиональных результатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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