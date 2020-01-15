«Кошмар на парковке»: пермяки платят за то, чтобы пробраться в аэропорт по сугробам

Платная парковка у международного аэропорта Пермь завалена снегом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский победитель конкурса «Лидеры России», директор Центра развития одаренности Павел Шевченко возмутился качеством уборки территории аэропорта Пермь. На своей странице в Facebook он написал, что платную автомобильную парковку воздушной гавани Прикамья не чистят от снега и люди вынуждены тащить чемоданы по снежной каше.

«Самый кошмар сейчас творится на парковке. Примерно треть парковки стоит вообще под снегом. Это тоже принцип какой-то? Чтобы автомобилистам не было слишком комфортно, наверное», — написал Шевченко, приложив фото парковки. Он утверждает, что люди вынуждены оставлять автомобили на платной парковке, а потом с чемоданами пробираться по снегу в терминал.

По подсчетам Шевченко, каждый день там находится около 150 автомобилей, а стоимость стоянки составляет 250 рублей в сутки, что суммарно приносит доход аэропорту около 35 тысяч рублей в день.

В пресс-службе аэропорта на звонки корреспондента «URA.RU» не ответили.