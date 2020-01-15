В Артемовском разразился очередной политический кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семь депутатов думы Артемовского (Игорь Бабкин, Татьяна Петрова, Сергей Юсупов, Андрей Бабкин, Вячеслав Культиков, Александр Соловьев и Алексей Кучин) подали заявления с просьбой досрочно прекратить их полномочия. Как сообщил «URA.RU» один из сдавших мандаты парламентариев, таким образом они выразили недоверие спикеру Константину Трофимову в связи с многочисленными случаями нарушения им думского регламента.

«Срываются заседания думы и профильных комиссий. Трофимов не в состоянии контролировать поведение депутатов. В декабре прямо на заседании один из депутатов публично в грубой форме оскорбил председателя думы. Никакой реакции со стороны спикера не последовало», — уточнил собеседник.

Полномочия депутатов будут прекращены, если 30 января на очередном заседании думы их заявления будут удовлетворены большинством голосов. Уход семи депутатов не повлияет на легитимность думы — в ее составе останутся 13 человек, в то время как на заседаниях должны присутствовать не менее 11 думцев. Однако может быть заблокирована работа профильных комиссий, в которых сдавшие мандаты депутаты составляют большинство. Под вопросом оказалось и рассмотрение поправок к муниципальному бюджету.

Константин Трофимов заявил «URA.RU», что ему пока поступило лишь шесть заявлений о сложении мандатов. «Я как председатель работаю со всеми депутатами, учитывая мнения и пожелания всех коллег. В декабре мы приняли бюджет — за него проголосовало 15 коллег. Думаю, что мы соберемся вместе и сможем урегулировать все разногласия», — подчеркнул он.

На конструктивном решении конфликта настаивает и свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько. «В ближайшие дни мы пригласим сесть за круглый стол всех заинтересованных депутатов. Никто не заинтересован в обострении ситуации. Найдем подходящее для всех решение. Не исключаю, что после переговоров заявления могут быть отозваны», — подчеркнул заместитель главы региона.