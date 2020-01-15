В ямальском городе намерены найти автора информационных атак на детский сад

В Ноябрьске готовы к проверкам детского сада «Машенька» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация детского сада «Машенька» в Ноябрьске (ЯНАО) намерена найти того, кто стоит за информационными атаками на детский сад «Машенька». В настоящее время готовится заявление в правоохранительные органы по факту распространения недостоверной информации.

«Заявление в полицию пока не подали, но собираемся», — сообщила корреспонденту «URA.RU» заведующая детским садом Светлана Германова. Кому могут быть выгодны такие информационные вбросы, собеседник не уточнила.

Поводом стало размещение в местных группах социальных сетей скандального видео, якобы доказывающего, что в «Машеньке» нарушаются санитарные нормы и правила хранения продуктов. В департаменте образования Ноябрьска видео назвали фейком, снятым в неустановленном помещении.

По словам замглавы городского депобра Александра Михайлова, подобные сюжеты распространялись и ранее, но никогда не подтверждались, поэтому хотелось бы выяснить, почему именно на это учреждение автор регулярно пытается обратить внимание. Чиновник предположил, что Роспотребнадзор может провести внеплановую проверку в детском саду, однако учреждение к этому готово.

В полиции ЯНАО подтвердили: никаких заявлений по детскому саду «Машенька» в правоохранительные органы Ноябрьска не поступало. В окружном управлении Роспотребнадзора также пояснили, что оснований для проверки учреждения нет, так как обращений от граждан не было.