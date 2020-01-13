Опубликованные кадры возмутили жителей Ноябрьска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продукты для приготовления пищи в МАДОУ «Машенька» города Ноябрьска (ЯНАО) хранятся с нарушениями. Видео, сделанное якобы в вентиляционном помещении детского сада, было опубликовано в местных группах социальной сети «ВКонтакте».

«Это является нормой — хранить продукты для детского питания в вентиляционной комнате рядом с бытовой химией и хлеб на вентиляционных трубах?» — спрашивает автор. Чистящие средства, как следует из записи, хранятся вместе с овощами и корнеплодами, а смесь сухофруктов — в ведре на полу.

Мнения ноябрян в комментариях под видео сильно разделились: часть подписчиков уверена, что сообщение не соответствует действительности и что у детсада есть недоброжелатели, постоянно публикующие подобные «провокации». Впрочем, некоторые родители отметили, что дети части приходят из садика голодные, а попавший в кадр бак «Для отходов» подписан.

В самом детском образовательным учреждении не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что руководителя в настоящее время нет на месте. Редакция «URA.RU» также обратилась с запросом в администрацию Ноябрьска, однако там заявили: помещение, снятое на видео не является территорией детского сада «Машенька».