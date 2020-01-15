Евгений Куйвашев раскрыл «URA.RU» главную интригу предстоящей пресс-конференции

На Урал, по оценке губернатора, должны стремиться иностранные студенты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский федеральный университет должен стать одним из ключевых объектов Екатеринбурга, который привлечет в регион студентов со всего мира. Об этом Евгений Куйвашев намерен сообщить в ходе пресс-конференции 17 января.

«Университет надо сделать градообразующим предприятием, для этого мы развиваем жилые корпуса [кампусы рядом с выставочным центром], и в том числе для этого нужна Универсиада. Нужно, чтобы мы могли продавать наше образование везде. Так же, как в Лозанне, где университет [фактически] градообразующее предприятие», — рассказал «URA.RU» Евгений Куйвашев.

На строительство кампусов для гостей Всемирных университетских игр потребуется порядка 12 миллиардов рублей. Для их возведения выделена площадка рядом с выставочным центром на Кольцовской трассе.