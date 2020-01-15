В Магнитогорске единственную крещенскую купель сделали платной

Число желающих смыть с себя грехи магнитогорцев ежегодно приближается к пяти тысячам человек (фото из архива) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Единственная крещенская купель в Магнитогорске в 2020 году будет платной. Желающим окунуться в освященную представителями местной епархии ледяную воду придется выложить от 50 до 100 рублей.

Как объяснили «URA.RU» в спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск», плата взимается, чтобы компенсировать расходы на обустройство: помимо трех огороженных прорубей на реке Урал (территория гребной базы) желающим искупаться предоставят теплые раздевалки, буфет и горячие напитки — в спортивных залах клуба.

«Плата составит 100 рублей со взрослых и 50 рублей с посетителей в возрасте от 10 до 16 лет. Она остается неизменной с 2017 года, — рассказал „URA.RU“ начальник отдела физкультуры и спорта спортклуба Андрей Гришин. — Деньги пойдут на организацию дежурства медиков и компенсацию прочих организационных расходов. В прошлом году они составили порядка 200 тыс. рублей».

Также в 2020 году платную купель освятят. «18 января по договоренности с епархией священники проведут соответствующий обряд», — добавил Гришин. Помимо этого, купающихся будут оберегать спасатели, сотрудники ЧОП и полицейские.