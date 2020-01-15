Спикер думы Екатеринбурга готовит интригу против главного оппонента

Спикер думы готовит отставку Александра Колесникова с поста главы комиссии, считают инсайдеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин подготовил ответ своим оппонентам в депутатской среде, добивающимся его отставки. По информации источников «URA.RU», Володин направил письмо на имя справедливоросса Александра Колесникова, возглавляющего думскую комиссию по городскому хозяйству, в котором напомнил депутату, что полтора года он работает без заместителя.

«Предлагаю рассмотреть на ближайшем заседании постоянной комиссии вопрос об избрании заместителя», — говорится в письме, имеющемся с распоряжении «URA.RU». По мнению статусного депутата думы, таким образом Володин пытается оказать давление на Колесникова, в котором он «видит лидера думской фронды»: ранее справедливоросс выступал против переезда думы в новые помещения в ЦУМе, а также увеличения трат на СМИ.

«На место зампредседателя [комиссии по городскому хозяйству] Володин попытается завести своего человека, который впоследствии сменил бы его [Колесникова] на посту главы комиссии», — описал план спикера собеседник «URA.RU».

Володин и Колесников подтвердили агентству наличие письма. «Я написал письмо не только Колесникову, но и Григорию Вихареву, у которого в комиссии [по экономическому развитию] также нет заместителя. Это нужно, чтобы, если председатель уезжает в командировку или отпуск, замглавы комиссии мог провести заседание», — объяснил Володин. Колесников, в свою очередь, рассказал, что «напишет [Володину] ответ». «Но пока я справляюсь сам [без заместителя]», — отметил он. «Вполне возможно, что эта ситуация [с письмом] возникла из-за того, что мы организовали сбор подписей против переезда думы [в ЦУМ]», — предположил депутат.

В январе депутаты думы Екатеринбурга проведут собрание, на котором решат вопрос о перераспределении бюджетных средств. Как писало «URA.RU», это собрание может стать шагом к отставке спикера думы.