Дума Екатеринбурга запустила процесс отставки спикера

Угрозы отставки Володина обретают реальность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый год Екатеринбург встретит с новой политической повесткой: депутаты гордумы начали войну с собственным спикером. Продолжавшаяся многие месяцы аппаратная война между думой и главой Екатеринбурга прекращена. Оппоненты мэра не смогли создать условия для постановки вопроса об отставке Александра Высокинского. После вмешательства со стороны губернаторской команды они не только сняли все вопросы к проекту бюджета города на 2020 год, но и обратились против спикера Игоря Володина.

Предпосылки для внутридумского противостояния появились в сентябре. Но серьезной угрозы для спикера Игоря Володина оно не представляло — недовольство председателем тогда высказывали отдельные депутаты, недовольные усилением председателя.

Атака депутатов на Александра Высокинского сошла на нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня внутренний конфликт резко обострился. Думская комиссия по бюджетной политике предложила лишить спикера права единолично своими решениями распоряжаться всем объемом средств, заложенных в смете на содержание органа власти. Теперь, впервые в истории гордумы, депутаты проведут общее собрание на котором коллективно решат, как и по каким правилам должны быть израсходованы 29 миллионов 320 тысяч рублей на освещение деятельности думы в СМИ и ее переезд в новые помещения в ЦУМе.

Формальным поводом для такого решения стало желание депутатов урегулировать неугасающие месяц споры о необходимости информационной поддержки депутатской работы и предоставления им новых кабинетов. Большинство думцев подписало письмо, в котором отказалось покидать нынешние рабочие места. Часть из них отказалась размещать в прессе свои материалы за бюджетный счет. Выступая перед депутатами, Игорь Володин пояснил, что письмо к нему не поступало, а отказ депутатов от своей доли в медиабюджете не подкреплен официальными документами.

Реальной же подоплекой урезания прав спикера, по словам опрошенных «URA.RU» депутатов, является начало процесса по его отставке.

Решение депутатов участвовать в распределении средств — серьезный аппаратный удар по позициям амбициозного спикера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Володин — профессиональный аппаратчик. И он должен понимать, что решение депутатов лишить его части финансовых полномочий, — акт недоверия. В некоторой степени это попытка оскорбить спикера. Это черная метка, вслед за которой последуют другие шаги. Думаю, что уже в начале следующего года мы увидим первую попытку поставить на голосование вопрос об отстранении Игоря Володина от должности и избрании нового председателя».

Председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что о спикергейте говорить рано, но он подтверждает, что коллективное недовольство в думе работой председателя действительно есть. «Товарищ Володин ставит себя над депутатами. В нем появились зачатки вождизма и головокружение от успехов. Наша задача, как товарищей спикера, его поправить. Это давно обсуждается в кулуарах не только единороссами, но и депутатами другой партийной направленности».

По мнению Александра Колесникова, о спикергейте говорить рано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сам Игорь Володин не видит в происходящих в думе событиях угрозы для своего статуса. По его данным, ситуацию раскачивает «небольшая группа депутатов, которая за счет этого занимается самопиаром». Спикер не склонен вести с зачинщиками конфликта переговоры: «У нас коллегиальный орган. Пускай они ставят вопросы, которые их интересуют, официально. Если они добьются, что за их решения проголосует большинство депутатов, то они будут исполнены».

Уральский политтехнолог, бывший начальник информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга Александр Пирогов считает вероятность спикергейта весьма высокой.

«Залогом легитимности председателей думы, работавших до [прыдыдущего спикера-мэра] Евгения Ройзмана, была поддержка и создание режима наибольшего благоприятствования со стороны администрации Екатеринбурга. Евгений Ройзман обеспечил себе легитимность за счет широкой поддержки избирателей. Игорь Володин на момент избрания был всего лишь равным среди равных, был компромиссной фигурой, не превосходил других депутатов талантами или достижениями.

Но со временем Володин показал, что он — амбициозная фигура. Понятно, что часть депутатов решила умерить амбиции спикера. Кое-кто решил, что хочет занять его место. Эта внутренняя конкуренция не пресекается курирующими думу бизнесменами, которые дают зависимым от них депутатам большую долю свободы», — считает Пирогов.