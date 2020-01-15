Голосование по предложенным Путиным изменениям в Конституцию может пройти осенью

Народное голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Конституцию может пройти в ближайший единый день голосования. Такое предположение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Сейчас мы весной все примем, все парламенты, а народ проголосует 13 сентября», — приводит его слова ТАСС. Жириновский также высказался в поддержку идей, озвученных президентом в послании Федеральному собранию. Депутат подчеркнул, что Госдума наконец-то сможет стать органом, который получит возможность влиять на управление страной.
Ранее 15 января в 12:00 по московскому времени Путин выступил в центральном выставочном зале «Манеж» с посланием к Федеральному собранию. В ходе послания он предложил внести в Конституцию РФ 1993 года несколько поправок. При этом президент отметил, что все предложенные им поправки будут приняты только по результатам всенародного голосования.