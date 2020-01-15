Голосование по предложенным Путиным изменениям в Конституцию может пройти осенью

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Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в Екатеринбурге, торощин игорь, дроздов александр, жириновский владимир
Владимир Жириновский поддержал идеи, озвученные президентом РФ в посланииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Народное голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Конституцию может пройти в ближайший единый день голосования. Такое предположение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Сейчас мы весной все примем, все парламенты, а народ проголосует 13 сентября», — приводит его слова ТАСС. Жириновский также высказался в поддержку идей, озвученных президентом в послании Федеральному собранию. Депутат подчеркнул, что Госдума наконец-то сможет стать органом, который получит возможность влиять на управление страной.

Ранее 15 января в 12:00 по московскому времени Путин выступил в центральном выставочном зале «Манеж» с посланием к Федеральному собранию. В ходе послания он предложил внести в Конституцию РФ 1993 года несколько поправок. При этом президент отметил, что все предложенные им поправки будут приняты только по результатам всенародного голосования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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