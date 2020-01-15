Путин предложил заложить в Конституцию экономическую подушку безопасности для россиян

В своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил заложить в Конституции важнейшие экономические параметры — размер минимальной оплаты труда, который не должен быть ниже прожиточного минимума, и индексацию пенсии, отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. По его мнению, это обеспечит устойчивое развитие российского общества на десятилетия вперед.
«Это принципиально важное, фундаментальное послание президента, касающееся жизненных запросов миллионов россиян. Озвучены конкретные меры, которые связаны с обеспечением жизни наших сограждан на десятилетия вперед», — отметил Долгов. Меру по закреплению МРОТ не ниже прожиточного минимума член Совета федерации назвал «абсолютно назревшей мерой», отвечающей требованием социальной справедливости. Он отметил, что индексация пенсии, которая будет заложена в Конституции, касается миллионов россиян.
Константин Долгов отметил, что в послании закладывается дополнительная основа для реализации нацпроектов, создания устойчивой политической, социально-экономической системы, в основе которой лежат интересы жителей страны.
Ряд важных инициатив Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному собранию. Кроме закрепления в Конституции размера МРОТ на уровне прожиточного минимума и регулярной индексации пенсий он предложил ряд мер для поддержки семей. Также были озвучены меры, связанные с поддержкой здравоохранения и образования.