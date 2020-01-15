Путин анонсировал изменения оплаты труда и индексацию пенсий

Владимир Путин рассказал об изменениях в Конституции России
Минимальная оплата труда не может быть ниже прожиточного минимума. С таким мнением выступил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.
«Считаю необходимым закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты не может быть ниже прожиточного минимума», — заявил президент. Он подчеркнул, что законом эта норма предусмотрена, однако в Конституции это не прописано.
Также российский лидер анонсировал регулярную индексацию пенсий. «Закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения», — подчеркнул Путин.