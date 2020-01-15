Путин анонсировал изменения оплаты труда и индексацию пенсий

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Москва
Владимир Путин рассказал об изменениях в Конституции РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минимальная оплата труда не может быть ниже прожиточного минимума. С таким мнением выступил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

«Считаю необходимым закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты не может быть ниже прожиточного минимума», — заявил президент. Он подчеркнул, что законом эта норма предусмотрена, однако в Конституции это не прописано.

Также российский лидер анонсировал регулярную индексацию пенсий. «Закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения», — подчеркнул Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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