В правительстве ХМАО в отставку уходит влиятельный чиновник-старожил

Замену чиновнику будут искать в кадровом резерве Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первый заместитель директора департамента культуры Югры Ирина Кибкало, которая с 14 января находится в отпуске, уже 21 января покинет пост по собственному желанию. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Решение о назначении на должность первого заместителя ведомства будет принято в ближайшее время, кандидат будет определен из состава кадрового управленческого резерва», — добавили в ведомстве.

Ирина Кибкало была назначена на эту должность распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой в ноябре 2015 года. В департаменте культуры региона она проработала с 2001 года, пройдя путь от специалиста-эксперта до одного из руководителей ведомства. После ухода с поста директора депкультуры ХМАО Надежды Казначеевой в апреле 2019 года глава региона назначила Кибкало врио директора ведомства. Но потом опытная чиновница проиграла гонку за пост Артуру Латыпову из Югорска, который возглавляет депкультуры по сей день.

Источники «URA.RU» в правительстве ХМАО говорят, что уход Кибкало подвел черту под планомерной работой по зачистке ключевого департамента от «команды Казначеевой», которую критиковали за проблемы в культуре, в частности за неудовлетворительную организацию кинофестиваля «Дух огня». «Кибкало как соратница Казначеевой оказывала серьезное влияние на учреждения культуры в регионе, периодически шла в открытое сопротивление новому режиму, который пытается ввести в департаменте Латыпов», — считает инсайдер.

Узнать о дальнейших планах Кибкало не удалось. На момент написания новости чиновница была недоступна для звонков.