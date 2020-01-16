Друг свердловского постпреда, оказавшийся с ним на месте браконьерства, оказался миллионером

Леонид Петухов занимается ЖКХ и энергетикой Фото: скриншот с видео Бронницкого охотхозяйства

Бывший военный Леонид Петухов, который вместе с постпредом свердловского губернатора Александром Овчаровым был пойман на месте браконьерской охоты в Подмосковье, занимается бизнесом в сфере ЖКХ и энергетики. Об этом «URA.RU» сообщили источники, близкие к расследованию инцидента. Официальный доход фирм Петухова за 2019 превысил 200 млн рублей.

Так, Петухов Леонид Алексеевич, чьи данные совпадают с данными гражданина, остановленного на месте браконьерской охоты, является владельцем ООО «Комфорт Эстейт», управляющей жилым фондом в Красногорске. Среди получателей его услуг — жители «микрогорода» «В лесу» с новейшими системами управления жильем типа «умный дом».

Ранее Петухов был генеральным директором «Комфорт Эстейт», однако в 2018 году передал управление Михаилу Реуту, оставшись учредителем фирмы. В тот год, по данным системы «СБИС», компания заработала 132,4 млн рублей (прогноз на 2019 год — 198,6 млн). При этом Петухов остается гендиректором ООО «Тэсис», основной вид деятельности которой — выработка тепловой энергии. Прибыль этой фирмы за 2018 год — 73,8 млн рублей (прогноз на 2019 год — 81,7 млн).

Корреспондент «URA.RU» позвонил Петухову в «Комфорт Эстейт», однако тот, узнав, что на проводе журналист, отказался от общения. «Никакую информацию я выдавать не буду. Все, разговор закончен», — заявил он.

Постпред свердловского губернатора в Москве Александр Овчаров и его друг Леонид Петухов были пойманы на месте незаконной охоты в Подмосковье: егеря выследили «Мерседес» (оказавшийся служебным авто постпредства), из окна которого была стрельба по косулям.

Браконьеры пытались бежать, но были остановлены. При них нашли тепловизор, а в лесу — убитое животное, рядом лежал окровавленный нож. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что Петухов проходил срочную службу в армии в Кремлевском полку.