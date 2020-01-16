В Кургане ребенок умер после массажа

Врачи не смогли вовремя найти у девочки опасную болезнь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Куляхтина — мать девочки, погибшей после занятия в Курганском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, — планирует отсудить у департамента здравоохранения региона полтора миллиона рублей. Заседание пройдет 16 января.

«Мне рассказали, что в реабилитационном центре нелестно обо мне отзываются. Надеюсь, что наш случай заставит родителей более тщательно относиться к выбору лечащего специалиста», — рассказала «URA.RU» Татьяна Куляхтина. Она подала на департамент здравоохранения региона иск размером в 1 525 000 рублей.

В мае 2017 года Татьяна получила путевку в реабилитационный центр для дочери с детским церебральным параличом (ДЦП). У девочки были проблемы с суставами. 11 мая на занятии по адаптивной физкультуре девочка потеряла сознание. На следующий день матери сообщили, что ее дочь умерла. Экспертиза показала, что к гибели ребенка привели переломы хрупких костей. Выяснилось, что у девочки был остеопороз третьей степени, но его не обнаружил ни один врач. Было возбуждено уголовное дело, но год спустя его прекратили. Один из доводов — у врачей и сотрудников центра не было данных об остеопорозе ребенка.

Представитель матери Алексей Зарецкий считает, что в реабилитационном центре были нарушены нормы. По инструкции там должен работать врач по физкультуре, но такой ставки не было предусмотрено. А это нарушает стандарты специализированной медпомощи при детском церебральном параличе.

Получить мнение представителей департамента здравоохранения Курганской области не удалось. Директор департамента Лариса Кокорина находилась в командировке.