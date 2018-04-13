15:55 13 апреля 2018 0

«Хрустальную» девочку сломали на массаже и занятии ЛФК фото: raduga-45.ru

Семья Коляхтиных из Курганской области готовит иск к Министерству здравоохранения РФ. Их 12-летняя дочка впала в кому, а потом скоропостижно скончалась после занятия в ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Экспертиза показала, что к гибели ребенка привели переломы на хрупких костях.

Трагедия случилась в мае 2017 года. Татьяна Коляхтина получила путевку в реабилитационный центр для дочери с ДЦП. У девочки были проблемы с суставами. Татьяна рассказала «URA.RU», с 2014 по 2016 года ребенок перенес три операции в центре им. Илизарова и проносил гипс на ногах в общей сложности полтора года. «За это время колени дочки утратили подвижность, окостенели. Мы приехали в реабилитационный центр с надеждой, что профессиональные врачи нам помогут решить эту проблему», — пояснила женщина.

В центре ребенка осмотрел педиатр, который назначил массаж и лечебную физкультуру. «Никакого обследования не проводили, хотя на руках у врача были все документы из РНЦ, можно было понять, что случай тяжелый. Насколько мне известно, лечение должен был назначить невролог или ортопед», — продолжает собеседница.

11 мая на занятии по адаптивной физкультуре девочка потеряла создание. Ребенка на «скорой» доставили в «Красный крест» с подозрением на эпилепсию, однако рентген выявил два перелома — на бедре левой ноги и на голени правой ноги. 12 мая матери сообщили, что девочка умерла. Из заключения экспертизы женщина впервые узнала, что у дочери был остеопороз III степени. «Это значит, косточки такие хрупкие, что могут сломаться от напряжения или прикосновения. Ранее это нигде не звучало!», — отмечает Татьяна.

На днях родители получили постановление следственного комитета о прекращении уголовного дела в отношении работников реабилитационного центра. Один из доводов — у врачей и сотрудников центра не было сведений о наличии заболевания (остеопороза) у ребенка, сотрудники не подозревали, что могут навредить малышке.

В этом кроется проблема подобных центров реабилитации по всей стране, считает руководитель центра защиты потерпевших Алексей Зарецкий. «При направлении в такие центры не предусмотрено дополнительное медицинское обследование детей, — отмечает он. — Педиатр назначил лечение на основании документов, которые были сделаны почти год назад». Кроме того, в центрах реабилитации допускаются к работе специалисты без профильного медицинского образования. Так, инструктор, который работал с «хрустальной» девочкой, имеет педагогическое образование (КГУ), а также закончил колледж по специальности «медсестра». Он проводит адаптивную, но не лечебную физкультуру.

Коляхтины намерены потребовать с Минздрава компенсацию морального вреда за гибель ребенка в размере 1,5 млн рублей. «Даже если мы ничего не получим, мы хотим предупредить других родителей и обратить внимание высокопоставленных чиновников на эту систему. Может быть, удастся ее изменить», — отмечает Татьяна.

«URA.RU» обратилось с запросом в Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию.