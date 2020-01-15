Политолог Макаркин: правительство России будет назначаться по старой схеме

Дмитрий Медведев «выведен в резерв», его новая должность скорее всего не будет иметь самостоятельное значение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

В России новое правительство будет назначаться по старой схеме. Об этом в своем telegram-канале сообщил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Отставка правительства позволит сформировать новый кабинет по нынешним правилам — то есть без утверждения министров депутатами», — написал он. Политтехнолог отметил, что новые правила будут распространяться на нового президента.

По словам Макаркина, отставка правительства после послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию означает, что премьер-министр Дмитрий Медведев «выведен в резерв». Эксперт подчеркнул, что предложенная Медведеву должность зампреда Совета Безопасности скорее всего не будет иметь самостоятельное значение.

Также Макаркин добавил, что Медведев вряд-ли сменит Путина на посту президента, так как это «противоречит запросу на обновление системы». К тому же, политтехнолог уверен, что избиратели не забудут, что именно правительство Медведева повысило пенсионный возраст.

Согласно действующей сейчас Конституции, премьер-министра России назначает президент, а Федеральное собрание согласовывает его кандидатуру. Однако во время послания Путин предложил внести поправки в Конституцию и дать больше полномочий парламенту РФ. По новым правилам, право выбора премьер-министра делегировано депутатам. Поправки в законодательство еще не внесены. Окончательное решение по пакету изменений будет принято после всенародного голосования.