Уральский мэр обиделся на предложение сдать тест на наркотики и устроил репрессии

Оппозиционный депутат считает, что не нарушила законов и моральных устоев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата думы Каменского городского округа (Свердловская область) Светлану Графскую вызвали на заседание комитета по этике. Ранее она предложила главе округа Александру Белоусову пройти тест на наркотики. Об этом «URA.RU» сообщила сама депутат.

«Я — оппозиционный депутат, поэтому у главы сформировалось неоднозначное отношение ко мне. Я ездила в фонд „Город без наркотиков“ и, в том числе, пригласила главу в письменной форме, не афишируя публично. Он [в ответ] вышел на думу Каменского городского округа с письменным обращением, чтобы меня вызвали на заседание комитета по депутатской этике. Он посчитал, что я [предложением] нанесла ему моральный ущерб. Я не понимаю, что я нарушила: клеветой это не назовешь, публично я предложение не афишировала. Я считаю — это глупо», — считает депутат.

По словам источников «URA.RU» в городском округе, история с прохождением теста началась с того, что сторонники Белоусова обвинили депутата в том, что она причастна к якобы «незаконному обороту наркотиков» знакомой семьи. Чтобы опровергнуть данные, Графская сдала тест и в письме предложила Белоусову присоединиться к процедуре.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Белоусов подтвердил, что получил письмо от депутата. «В письме было не совсем адекватное предложение. Я его озвучил на заседании думы. Спросил, как поступить. Они предложили написать мне в комиссию [по этике], что я и сделал. На их взгляд, [поступило] не совсем корректное предложение. Это (обращение к комитету, прим. ред.) произошло не из-за того, что я обиделся и решил искать справедливость», — рассказал Белоусов.