Претендента на пост российского премьера считают опытным технократом с человеческим лицом

Михаила Мишустина позитивно оценивают бывшие коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Претендент на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин, занимая пост руководителя налоговой службы РФ, проявлял черты продвинутого технократа, оставаясь доступным и нетоксичным для бизнеса. В этом мнении сошлись политолог Михаил Виноградов и один из представителей федеральных органов власти, работавший в смежном ведомстве.

«Умеет не притягивать антирейтинг. Сделал из ведомства-аллергена ведомство с человеческим лицом», — отметил в качества Мишустина Михаил Виноградов на своей странице в Facebook. «Он крайне техничный, при этом умеет общаться с людьми. В ФНС под его руководством был введен качественный и масштабный объем администрирования. Кандидатская посвящена информационным технологиям», — рассказал источник «URA.RU», знакомый с работой Мишустина. Согласно данным «Википедии», в 2003 году Михаил Мишустин защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России», а в 2010 году — диссертацию на степень доктора экономических наук по теме «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

По мнению Виноградова, назначение Мишустина выводит премьерский пост из гонки преемников. «Хоть [к нему] и будут все постоянно присматриваться, но не более того», — подчеркнул он.