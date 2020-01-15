Губернатору Югры прочат место в новом составе правительства РФ

После отставки правительства РФ, у губернатора Югры Натальи Комаровой появились новые варианты продолжения карьеры Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатору Югры Наталье Комаровой прочат место в обновленном правительстве РФ. Такую версию событий активно обсуждают в кулуарах югорского правительстве, о чем «URA.RU» сообщил осведомленный источник.

«Слухи о возможном повышении губернатора Комаровой стабильно ходят по региону. И заявление Дмитрия Медведева о полном обновлении членов правительства страны не могло не всколыхнуть новую волну версий. Больше всего обсуждается возможность, что Комарова займет место министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Второй по популярности версией считается должность вице-премьера Ольги Голодец», — резюмирует инсайдер.

Также собеседник добавил, что менее популярной версией возможного будущего повышения главы ХМАО остается должность министра иностранных дел. Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» не исключил подобный вариант развития событий. «Вполне возможно, что для Комаровой подготовили продолжение карьеры в Москве. Однако сомневаюсь, что речь может идет о социальном блоке в кабинете министров. Ее специализацией всегда был топливно-энергетический комплекс», — считает эксперт.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту агентства заявили, что не комментируют появившиеся слухи. «У главы региона есть обязательства перед жителями Югры и Президентом России, которые выражены в целях по повышению качества жизни в округе, системном обеспечении социально-экономической устойчивости и общественно-политической стабильности. Данные обязательства закреплены уставом региона со сроком окончания полномочий в сентябре 2020 года», — заявили в депсвязей.

Ранее «URA.RU» уже сообщало об отставке правительства РФ, которое произошло после ежегодного послания президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию. Пост российского премьер-министра в новом кабмине займет глава федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.