В Госдуме определились, когда назначат Мишустина премьером

Депутаты хотят спросить Михаила Мишустина о том, кто войдет в состав нового правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума рассмотрит кандидатуру на пост председателя правительства страны Михаила Мишустина в 14 часов 16 января, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Спикер Вячеслав Володин уточнил, что до пленарного заседания пройдут консультации кандидата на должность с парламентскими фракциями в Думе.

накануне голосования Володин провел встречу с Мишустиным. Он рассказал, что на все вопросы, которые задавал кандидату на должность премьера, Мишустин ответил достаточно подробно, пишет телеканал 360. Спикер госдумы также пояснил, что не обсуждал вопрос о составе нового правительства. «Этот вопрос премьер-министр может обсудить с парламентом, если захочет», — подчеркнул Володин.

У Мишустина первая встреча пройдёт с фракцией «Единая Россия». Депутаты собираются задать ему вопросы по кадрам, которым предстоит реализовать идеи, которые перечислил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Как рассказал RT депутат-единоросс Адальби Шхагошев, Мишустин является человеком «достаточно коммуникабельным».

Ранее президент России Владимир Путин назвал имя нового российского премьер-министра. Им стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Мишустин окончил Московский станкоинструментальный институт в 1989 году. На государственную службу поступил в 1998 году в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. В 2009 году пошел в кадровый резерв президента России, а в 2010 был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.