Малышева назвала «самый хороший» рак

Елена Малышева призвала россиян внимательнее относиться к своему здоровью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наименее опасным онкологическим заболеванием является рак почек. Как рассказала телеведущая Елена Малышева, данный вид онкологии легче всего диагностировать и вылечить.

В программе «Жить здорово!» на «Первом канале» Малышева вместе с коллегами подробно разобрала, какие разновидности рака наиболее опасны для обладателей различных групп крови. Так, обладателям I группы следует опасаться рака толстой кишки, II — рака желудка, III группа наиболее подвержена заболеваниям поджелудочной железы. Больше всего, по мнению Малышевой, повезло людям с IV группой крови — у них часто выявляют рак почек, но эта форма рака не так опасна.

«Из всех вариантов рак почек — „самый хороший“, так как чаще всего локализован, отлично выявляется и лечится прекрасно», — заявила Малышева. Как напоминает телеканал 360, несколько лет назад телеведущая сама успешно предотвратила развитие онкозаболевания, своевременно сделав операцию — Малышевой удалили предраковые полипы.

Ранее агентство Nation News сообщало, что Всемирный фонд по исследованию рака назвал самые простые способы предотвращения онкологических заболеваний. Ученые советуют исключить из рациона высококалорийную пищу, больше передвигаться пешком, не употреблять табак и алкоголь, а также отказаться от непроверенных БАДов.