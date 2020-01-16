На Урале два пенсионера наладили подпольное производство оружия

Почти два десятка изъятых образцов оружия и боеприпасы будут уничтожены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Озерске (Челябинская область) суд вынес приговор двум местным жителям, развернувшим на пенсии подпольное производство оружия. Ветераны труда и обладатели целого ряда государственных наград на досуге изготовили целый ряд образцов — от револьверов до автоматов.

Пенсионеры получили условные сроки в 4,5 и три года, причем суд счел возможным не назначать им штраф и даже вернул одному из соучастников токарный станок. Решение принято, «учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимых, судимости не имеющих и положительно охарактеризованных, учитывая их возраст, семейное и имущественное положение, достижения прошлых лет в трудовой деятельности и в общественной жизни», пояснили «URA.RU» в суде.

С осени 2018 года, как следует из приговора суда, Валерий Лобода и Геннадий Ермакович покупали в магазинах переделанные (в сигнальные образцы, массо-габаритные макеты и прочее) образцы оружия и приводили их в боевое состояние. Среди них были револьвер «Наган», автомат Калашникова со складывающимся прикладом (АКС) калибра 7,62 мм, пистолет Токарева (ТТ), переделанные под стрельбу малокалиберными патронами 5,6 мм газовые, пневматические и сигнальные револьверы и пистолеты — от отечественных Ярыгина до «Маузера» и турецкого Zoraki.

Все работы пенсионеры проводили в сдвоенном гараже, там же хранили оружие, патроны и порох для их снаряжения. Ни одно изделие скучающих на пенсии технически подкованных горожан не ушло на сторону и не было использовано в преступных целях. Теперь почти два десятка образцов оружия и деталей к нему будет уничтожено.