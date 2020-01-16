Член нового правительства РФ приедет в Екатеринбург через месяц

В скором времени состав правительства РФ будет обновлен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

Первый визит одного из членов обновленного правительства РФ в Екатеринбург может состояться в середине февраля, рассказали «URA.RU» источники. Площадкой для встречи свердловских чиновников и предпринимателей с представителем нового кабмина станет конференция «Ковалевские чтения», которая пройдет в «Екатеринбург-Экспо».

Юридический форум запланирован на 13—14 февраля. Посетить его и выступить на пленарной сессии должен был замминистра юстиции РФ Денис Новак. Однако 15 января все правительство РФ ушло в отставку, поэтому его приезд теперь под вопросом. Если министерство к середине февраля будет обновлено, то, возможно, вместо Новака прибудет уже другой сотрудник ведомства, поделился ожиданиями инсайдер «URA.RU» в свердловской власти.

«Президент РФ Владимир Путин уже внес кандидатуру нового главы правительства — Михаила Мишустина, у Госдумы есть неделя, чтобы ее рассмотреть. Если Мишустин будет утвержден, то по закону он в течение недели представит президенту новую структуру правительства», — сказал собеседник «URA.RU», не исключив, что Новак может остаться в новом правительстве.

Среди организаторов «Ковалевских чтений» — Уральский государственный юридический университет. Его ректор Владимир Бублик ответил «URA.RU», что предварительные договоренности с Новаком пока остаются в силе. «Для нас важно появление человека, который обладает властью. Все-таки экспертов много, но нужен тот спикер, который предлагает решения и отвечает за них», — заметил Бублик.

15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Сразу после мероприятия премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.