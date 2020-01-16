Мэрия помешала международному оператору связи укрепиться в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга будет добиваться сноса здания на улице 8 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суды мэрии Екатеринбурга из-за городской земли повлияли на решение международного оператора сотовой связи «Теле2» об открытии центрального офиса в уральской столице. Компания под эти цели рассматривала здание на месте перспективной станции метро «Бажовская» (пересечение улиц 8 Марта и Большакова), но разбирательства о законности объекта оттолкнули потенциального арендатора, рассказал «URA.RU» гендиректор «Промавтосервис» Ренат Гараев.

«К нашему зданию присматриваются многие арендаторы, к примеру, хотели зайти разные супермаркеты, „Теле2“ хотели здесь открыть центральный офис. Но из-за судов объект до сих пор пустует», — сказал «URA.RU» Гараев.

6 декабря Свердловский арбитражный суд признал, что «Промавтосервис» незаконно возвел двухэтажное здание на улице 8 Марта, 63. Арбитраж постановил снести объект и вернуть выкупленную под ним землю администрации города, которая обещает в будущем построить там выход из проектируемой станции метро «Бажовская». 10 января бизнес подал апелляцию на решение суда. «Будут представлены новые доказательства нашей правоты», — сказал «URA.RU» Гараев.

В мэрии Екатеринбурга считают, что строители затягивают сроки сноса объекта. «Администрация имеет обширную практику сноса самовольных построек, эта процедура отработана. Поэтому демонтаж в случае отказа добровольно исполнить решение суда будем проводить самостоятельно с возложением обязанности по оплате на „Промавтосервис“», — подчеркнули в пресс-службе горадминистрации.

Оперативно дозвониться до пресс-службы уральского отделения «Теле2» не удалось.