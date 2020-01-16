Тюменец обвинил силовиков в пытках

Тюменец Роман Грицаев находится в СИЗО за кражу, которую, по словам адвоката, не совершал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменец Роман Грицаев обвинили полицию в применении пыток для выбивания признательных показаний. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат Грицаева Дмитрий Чусовитин. По словам правозащитника, его 26-летний клиент с конца октября находится в СИЗО по обвинению в краже, которой не совершал.

По словам Грицаева, которые подтверждает его адвокат, молодого человека связали скотчем, надели на голову мешок, а к ногам и паховой области подвели электричество. Инцидент якобы произошел в полицейской части на улице Тульской областного центра. Пытками полицейские пытались заставить Грицаева признаться в преступлении, заявляя, что подозреваемого «сдали» его подельники.

«Показания на Грицаева дали два других человека, ранее задержанные силовиками за кражу. Якобы мой подзащитный 9 октября выпивал с ними, после чего пошли на преступление», — рассказал Чусовитин. При этом у подозреваемого есть алиби — 9 октября у него была рабочая встреча с девушкой в кафе в центре Тюмени, что подтверждается перепиской в мессенджере и GPS данными. Однако следствие алиби не учитывает.

По данным Чусовитина, на Грицаева показал один из бывших сокамерников по СИЗО — в 2013 году молодой человек обвинялся в преступлении неимущественного характера, но отделался условным сроком. Адвокат говорит, что мнимые подельники Грицаева отказались от показаний.

Адвокат тюменца уже подал жалобу на действия полиции в прокуратуру Тюменской области и региональному омбудсмену. Кроме того, сам Грицаев из СИЗО написал письмо на имя президента России Владимира Путина. Получить оперативный комментарий в УМВД по Тюменской области не удалось. Там взяли время на подготовку ответа.