Красивые снимки обошлись мужчине в 2000 рублей Фото: «ВКонтакте», группа «ЧП.ДТП. Новый Уренгой»

В Новом Уренгое (ЯНАО) владелец иномарки устроил фотосессию на фоне новогодней елки у горадминистрации и ледового городка и других городских достопримечательностей. Красивые фотографии стоили мужчине административного штрафа за нарушение ПДД.

«Водитель привлечен к ответственности за нарушение ПДД по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ, — сообщили „URA.RU“ в отделе пропаганды УГИБДД по ЯНАО. — Административный штраф составил 2000 рублей». Практически на всех фотографиях автомобиль стоит на пешеходных дорожках и тротуарах, а владелец не потрудился скрыть номерные знаки при публикации.

В администрации Нового Уренгоя агентству пояснили, что снимки сделаны в разных районах города, как в Южной, так и в Северной его части. «Это основные места для прогулок и массового отдыха новоуренгойцев», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Возможно, что в будущем при реконструкции общественных пространств города будет рассмотрен вопрос об установке ограждений, предотвращающих въезд на пешеходные дорожки автотранспорта, пояснили представители горадминистрации. Прежде всего, речь идет о площади Памяти. Работы на городской площади запланированы уже в 2020 году.

Фото: «ВКонтакте», группа «ЧП. ДТП. Новый Уренгой»