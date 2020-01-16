Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар

Курс рубля может опуститься до 200 рублей за один доллар. Такое мнение высказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в ходе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
«Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — приводит его слова «Лента.ру». Ведев подчеркнул, что для одних экономических агентов слабая национальная валюта «это хорошо, для других плохо».
После заявления премьер-министра Дмитрия Медведева 15 января об отставке российского правительства, рубль резко упал. Один доллар стоил 61,7 рубля, а евро — 68,7 рубля. 16 января на открытии торгов рубль по отношению к доллару вырос на одну копейку. Курс евро упал на шесть копеек, передает RT.