Рубль упал на фоне отставки правительства России

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Рубль потерял 30 копеек по отношению к доллару и 32,5 — к евроФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Отставка правительства России

После заявления премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке российского правительства, рубль резко подешевел. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 16:30 по московскому времени рубль стал дешевле на 30 копеек. Один доллар стоит 61,7 рубля. По отношению к евро российская валюта потеряла 32,5 копейки. Один евро стоит 68,7 рубля. «При этом рубль практически никак не реагировал на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию», — передает «Национальная служба новостей».

После послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он заявил, что парламент должен взять на себя больше ответственности за формирование страны, правительство подало в отставку в полном составе. Глава государства сообщил о намерении назначить Медведева на должность заместителя председателя Совета Безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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