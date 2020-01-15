Рубль упал на фоне отставки правительства России

После заявления премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке российского правительства, рубль резко подешевел. Это следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 16:30 по московскому времени рубль стал дешевле на 30 копеек. Один доллар стоит 61,7 рубля. По отношению к евро российская валюта потеряла 32,5 копейки. Один евро стоит 68,7 рубля. «При этом рубль практически никак не реагировал на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию», — передает «Национальная служба новостей».
После послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он заявил, что парламент должен взять на себя больше ответственности за формирование страны, правительство подало в отставку в полном составе. Глава государства сообщил о намерении назначить Медведева на должность заместителя председателя Совета Безопасности.