Воду в пермском бассейне, где погибли дети, решили освятить

Священник освятит воду в бассейне «Олимпия», где утонули дети Фото: Анна Майорова © URA.RU

Воду в пермском бассейне спорткомплекса «Олимпия», где в разное время утонули двое детей, освятят. Об этом говорится на официальном сайте спорткомплекса.

«19 января в 19.00 в честь праздника Крещения отец Олег, священнослужитель церкви Святого великомученика целителя Пантелеймона, проведет освящение воды бассейнов», — указано в сообщении.

Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди горожан. В официальной группе спорткомплекса «ВКонтакте» большинство из них высказало недоумение по поводу проведения церковного обряда.

«Ничего не имею против религии, но спорткомплекс, это светский объект, подобные мероприятия, на мой взгляд, в нем не уместны», — высказал мнение Антон Илюхин. Пермяк Виталий Тарасов предложил «освятить еще и столовку» (в кафе «Олимпии» массово отравилось несколько пермяков, один из которых позже скончался). В то же время ряд горожан высказали предположение, что освящение воды в бассейне позволит в дальнейшем избежать подобных трагедий.

В беседе с корреспондентом агентства представитель «Олимпии» пояснил, что это «ежегодное мероприятие, никак не связанное с трагическими случаями, произошедшими в бассейне». «URA.RU» рассказывало о том, что в бассейне спорткомплекса в 2018 и 2019 годах во время занятий по плаванию утонуло двое детей. После этого руководство «Олимпии» приняло решение усилить меры безопасности в бассейне.