Свердловские власти вызвали на ковер депутатов мятежной думы

Вице-губернатор Сергей Бидонько рассчитывает, что депутаты могут отказаться от идеи сложить мандаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты гордумы Артемовского в пятницу, 17 января примут участие в рабочей встрече, которая пройдет в резиденции губернатора Свердловской области. На мероприятии планируется найти решения конфликтной ситуации в представительном органе власти.

Ранее заявления с просьбой досрочно прекратить их полномочия подали семь депутатов думы, объяснив это тем, что они не доверяют спикеру Константину Трофимову. На встречу, которая пройдет под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько, приглашены как парламентарии, которые намерены прекратить работу в представительном органе, так и их коллеги. По данным «URA.RU», в совещании также примет участие лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

«Никто не заинтересован в обострении ситуации. Найдем подходящее для всех решение. Не исключаю, что после переговоров заявления могут быть отозваны», — оценил перспективы встречи Сергей Бидонько.

Заявления, поданные депутатами, могут быть рассмотрены на заседании думы Артемовского уже 30 января. Их отставка будет принята, если ее поддержит большинством парламентариев. В то же время уход семи депутатов не повлияет на легитимность думы — в ее составе останутся 13 человек, в то время как на заседаниях должны присутствовать не менее 11 думцев.